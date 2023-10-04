Путин заявил, что у России и Ирана "очень добрые" отношения

Страны будут их развивать, отметил президент РФ

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Россия и Иран наладили добрые отношения и будут развивать их впредь, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Учитель года".

"У нас очень добрые отношения с Ираном. И мы будем всячески развивать это. Это древняя культура, Персия, <...> наш сосед. Поэтому мы все делаем для того, чтобы развивать отношения с Ираном, и будем это делать в будущем", - сказал Путин.

Говоря о сотрудничестве в области образования, он отметил, что Россия должна "видеть заинтересованность этих стран, чтобы там создавались образовательные учреждения". "Но сама по себе идея правильная, это и есть мягкая сила в самом добром и хорошем смысле этого слова, распространение нашей культуры, наших образовательных систем. Подумаем и над этим", - заключил президент.