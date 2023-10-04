4 октября, 18:02

Путин заявил, что у России и Ирана "очень добрые" отношения

Страны будут их развивать, отметил президент РФ

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Россия и Иран наладили добрые отношения и будут развивать их впредь, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Учитель года".

"У нас очень добрые отношения с Ираном. И мы будем всячески развивать это. Это древняя культура, Персия, <...> наш сосед. Поэтому мы все делаем для того, чтобы развивать отношения с Ираном, и будем это делать в будущем", - сказал Путин.

Говоря о сотрудничестве в области образования, он отметил, что Россия должна "видеть заинтересованность этих стран, чтобы там создавались образовательные учреждения". "Но сама по себе идея правильная, это и есть мягкая сила в самом добром и хорошем смысле этого слова, распространение нашей культуры, наших образовательных систем. Подумаем и над этим", - заключил президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичИранРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация