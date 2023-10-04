Посол РФ в Канаде назвал показательным отсутствие извинений Трюдо перед РФ

Олег Степанов отметил, что российская сторона выпустила специальное заявление от имени посольства на этот счет

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Отсутствие извинений перед Россией и русскими людьми от премьер-министра Канады Джастина Трюдо после чествования нациста в канадском парламенте является показательным, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

"Нас упрекают в авторитаризме, а на самом деле здесь (в Канаде - прим. ТАСС) настоящий фашизм, охота на ведьм против русских. И то, что Трюдо не извинился перед русскими, - это показательно", - сказал российский дипломат, комментируя в эфире Первого канала прецедент с отсутствием официальных извинений в адрес РФ после чествования Ярослава Хунки (Гуньки) в парламенте Канады.

Степанов отметил, что российская сторона выпустила специальное заявление от имени посольства на этот счет. "Я его лично подписал и сказал: а где извинения перед Россией? Россия сломала хребет фашистской машине, мы потеряли 27 млн человек, 11 млн - военные потери, 16 - просто геноцид. Почему не извиняются перед нами?" - добавил посол РФ.

22 сентября во время выступления Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гуньку), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галиция". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера Палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Роты. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. 27 сентября Трюдо принес извинения в адрес канадцев, евреев и украинцев в связи со случившимся.

В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".