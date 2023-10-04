Посол России без оптимизма смотрит на новости об изучении Канадой архивов по нацистам

Олег Степанов заявил, что, несмотря на неоднократные публичные призывы посольства РФ, кабинет премьер-министра Джастина Трюдо "не находит в себе сил и этической ответственности принести извинения конкретно перед русской общиной Канады после чествования нацистского преступника в парламенте"

ОТТАВА, 4 октября. /ТАСС/. Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил корреспонденту ТАСС, что без оптимизма смотрит на сообщения о том, что власти Канады решили изучить архивы комиссии Жюля Дешене, которая в 1986-1987 годах провела расследование в отношении лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны.

"Мы будем судить по реальным делам. Пока, к сожалению, поводов для оптимизма не было, - сказал Степанов. - Особенно, если принять во внимание, что, несмотря на неоднократные публичные призывы посольства [РФ], кабинет [премьер-министра Джастина] Трюдо не находит в себе сил и этической ответственности принести извинения конкретно перед русской общиной Канады после чествования нацистского преступника в парламенте".

Ранее в среду телеканал CBC со ссылкой на Трюдо сообщил, что Оттава вновь изучит материалы комиссии Дешене. Ранее некоторые еврейские правозащитные организации Канады призвали власти страны должны раскрыть больше информации о нацистских преступниках, которые скрываются в стране, с учетом скандала с чествованием украинского нациста в парламенте.

В 1986-1987 годах комиссия Жюля Дешене провела расследование в отношении лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны и укрывшихся в Канаде. Большая часть доклада, в том числе списки военных преступников, не была обнародована. По итогам работы комиссии парламент Канады утвердил внесение в уголовных кодекс изменений, позволяющих судам рассматривать дела о военных преступлениях, совершенных за пределами страны. Признанных виновными постановлением суда могут депортировать и лишить канадского гражданства. Однако никто осужден не был.