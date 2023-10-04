4 октября, 19:57

Посол России без оптимизма смотрит на новости об изучении Канадой архивов по нацистам

Олег Степанов заявил, что, несмотря на неоднократные публичные призывы посольства РФ, кабинет премьер-министра Джастина Трюдо "не находит в себе сил и этической ответственности принести извинения конкретно перед русской общиной Канады после чествования нацистского преступника в парламенте"

ОТТАВА, 4 октября. /ТАСС/. Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил корреспонденту ТАСС, что без оптимизма смотрит на сообщения о том, что власти Канады решили изучить архивы комиссии Жюля Дешене, которая в 1986-1987 годах провела расследование в отношении лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны.

Читайте также
Аплодисменты националисту в парламенте Канады. Что известно о скандале

"Мы будем судить по реальным делам. Пока, к сожалению, поводов для оптимизма не было, - сказал Степанов. - Особенно, если принять во внимание, что, несмотря на неоднократные публичные призывы посольства [РФ], кабинет [премьер-министра Джастина] Трюдо не находит в себе сил и этической ответственности принести извинения конкретно перед русской общиной Канады после чествования нацистского преступника в парламенте".

Ранее в среду телеканал CBC со ссылкой на Трюдо сообщил, что Оттава вновь изучит материалы комиссии Дешене. Ранее некоторые еврейские правозащитные организации Канады призвали власти страны должны раскрыть больше информации о нацистских преступниках, которые скрываются в стране, с учетом скандала с чествованием украинского нациста в парламенте.

В 1986-1987 годах комиссия Жюля Дешене провела расследование в отношении лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны и укрывшихся в Канаде. Большая часть доклада, в том числе списки военных преступников, не была обнародована. По итогам работы комиссии парламент Канады утвердил внесение в уголовных кодекс изменений, позволяющих судам рассматривать дела о военных преступлениях, совершенных за пределами страны. Признанных виновными постановлением суда могут депортировать и лишить канадского гражданства. Однако никто осужден не был. 

Теги:
КанадаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация