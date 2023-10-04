Путин дал положительную оценку развитию отношений РФ и Абхазии

Как заявил президент, сотрудничество ведется по многим направлениям, в том числе в экономической и социальной сферах

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Отношения РФ и Абхазии развиваются хорошо, сотрудничество ведется по многим направлениям, в том числе в экономической и социальной сферах, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим коллегой из Абхазии Асланом Бжанией.

"Хотел бы отметить, что у нас в целом ситуация развивается хорошо, - сказал глава российского государства. - У нас рост товарооборота за прошлый год - 73%, 64 региона РФ поддерживают отношения с Абхазией по очень разным направлениям, больше 200 предприятий совместных работают <…>, развиваются все мероприятия по программе адаптации к экономическим условиям работы в России, к социальным, наша совместная программа развития социально-экономической сферы Абхазии", - перечислил он.

"Наверно, есть вопросы, которые требуют какого-то дополнительного обсуждения, мы этим и займемся", - предложил российский лидер.

Он также заметил, что в образовательном центре "Сириус", где проходила его встреча с коллегой, есть ученики из Абхазии, и поинтересовался у Бжании, доволен ли тот тем, как организован образовательный процесс. "Я встречался с теми ребятами, кто учится в этом центре, это, конечно, здорово. Я сам из семьи советских педагогов. То, что было тогда, и то, что сейчас здесь, какие инновации, какие возможности, - это, конечно, капитал в будущее, которое в обязательном порядке даст ощутимый результат", - ответил президент Абхазии.

"Возможности здесь большие", - согласился с ним Путин. "Надеюсь, что это сотрудничество - сотрудничество в гуманитарной сфере, в сфере образования, поддержки детей, прежде всего, конечно, в данном случае талантливых детей, перспективных - оно будет продолжаться", - сказал президент РФ.

Глава российского государства также обратил внимание на то, что Абхазия недавно отмечала два праздника - День признания и День победы и независимости. "Я вас хочу еще раз поздравить, пожелать всего доброго вам, всей Абхазии, всему народу Абхазии", - обратился он к Бжании.