Эксперты цифровой криминалистики поделились опытом с представителями 16 стран

В МИД России отметили, что особое внимание уделили аспектам получения, сохранения и обмена электронными доказательствами

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Дипломаты и эксперты по цифровой криминалистике поделились опытом в этой сфере с представителями 16 стран в рамках семинара Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам прошедшего 2-3 октября семинара СВМДА.

"Состоявшийся 2-3 октября онлайн-семинар Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) по цифровой криминалистике стал вкладом Российской Федерации в реализацию меры доверия «Безопасность в сфере использования ИКТ и самих ИКТ». Дипломаты и эксперты из компетентных ведомств, правоохранительных структур и научных кругов нашей страны поделились своим опытом в этой сфере с представителями 16 иностранных государств", - указали в МИД России.

В дипведомстве отметили, что в ходе мероприятия были рассмотрены "вопросы истории развития и перспективы цифровой криминалистики, защиты данных и обеспечения неприкосновенности частной жизни". "Особое внимание уделено аспектам получения, сохранения и обмена электронными доказательствами, а также обмена национальным опытом и совершенствования международного сотрудничества в этой сфере в региональном и универсальном форматах", - резюмировали в министерстве.

Кроме того, в МИД России констатировали, что участники семинара "подчеркнули важность создания действенного инструментария обмена электронными доказательствами в режиме реального времени в рамках всеобъемлющей универсальной Конвенции ООН о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, разработка которой завершается в профильном Спецкомитете ГА ООН".

"Россия продолжит практику организаций семинаров на площадке СВМДА по тематике борьбы с информпреступностью. Рассматривает подобные мероприятия в контексте наращивания экспертизы и потенциала Совещания с учетом его нацеленности на взаимодействие и меры доверия в Азии", - заключили в ведомстве.