Путин выступит на пленарной сессии "Валдая"

Тема заседания - "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех"

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Тема заседания - "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".

Валдайский форум объединяет российских и зарубежных экспертов, специализирующихся на исследованиях в области политики, экономики и культурно-гуманитарной сферы. Юбилейное XX заседание дискуссионного клуба проходит в Сочи с 2 по 5 октября. В его работе принимают участие 140 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 42 стран Африки, Евразии, Северной и Южной Америки.

Путин традиционно встречается с участниками "Валдая" с момента основания этого клуба в 2004 году (первая конференция состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай, откуда и название форума, при этом встреча экспертов с главой государства тогда прошла в резиденции Ново-Огарево). С 2014 года заседания клуба проводились в Сочи. В 2020-м пандемия внесла свои коррективы, мероприятие проходило в Москве, а президент принимал в нем участие по видеосвязи. В прошлом году встреча клуба была также организована в столице.

Общение Путина с "валдайцами" традиционно принимает форму многочасовой дискуссии по самым актуальным вопросам мировой политики и экономики, а также по другим злободневным проблемам. Как отмечал сам российский лидер, конференция пользуется заслуженным уважением у специалистов и у широкой публики.

Прошлогоднее заседание

В прошлом году президент общался с членами дискуссионного клуба свыше 3,5 часа, а хронометраж его программной речи составил 42 минуты. Как отмечал впоследствии пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это выступление российского лидера войдет в "золотую десятку" его речей.

Путин, в частности, говорил о политике Запада и кризисе либерализма, ядерной угрозе и ситуации внутри страны. Глава государства подчеркивал, что Россия никогда не считала и не считает себя врагом Запада, в свое время предлагала ему "жить дружно", но получила в ответ "нет". При этом смахнуть ее с геополитической карты и уничтожить, по словам президента, не получится никогда, как никто никогда не сможет диктовать ей, какое общество и на каких принципах строить.

В этой связи Путин обращал внимание на то, что на Западе должны помнить - "посеявший ветер <…> пожнет бурю", поэтому начать равноправный разговор об общем многополярном будущем следует как можно раньше.

Отдельное внимание глава государства уделил тому, как специальная военная операция (СВО) на Украине повлияла на ситуацию в РФ. По его мнению, СВО показала, что Россия - великая страна, которая в условиях санкций оказалась сильнее, чем кто-либо думал, в том числе она сама. В обществе, как указывал Путин, сложился практически полный консенсус по вопросу необходимости бороться с внешними угрозами, а пик вызванных санкциями сложностей в экономике уже давно позади.