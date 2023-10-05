4 октября, 21:19

Путин выступил с видеообращением по случаю Дня учителя

Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России отметил, что в стране продолжат активно строить школы и ремонтировать уже существующие образовательные учреждения

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил педагогов с их профессиональным праздником - Днем учителя. Он заверил, что власти будут расширять поддержку преподавателей и развивать школьное образование в целом.

Читайте также
В Минпросвещения сообщили о планах отремонтировать около 7,3 тыс. школ к 2026 годуПутин поддержал идею дать возможность учителям повышать квалификацию по другим предметамПутин посоветовал педагогам не воспринимать интернет как конкурента

"Этот праздник вызывает особые, очень теплые чувства. Слова благодарности любимым преподавателям сегодня звучат по всей стране, - обратился глава государства к преподавателям. - Учитель - мы часто об этом говорим, и это действительно именно так, - не просто профессия. Это призвание - благородное, важнейшее. По сути своей - миссия".

Путин уверен, что их труд, забота, терпение и поддержка помогают каждому раскрыть свои способности, показать лучшие человеческие качества, получить знания и духовные ценности, которые станут опорой в жизни. "И своих школьных наставников, их советы, душевное участие мы неизменно - даже спустя долгие годы - вспоминаем с любовью. С любовью и признательностью", - подчеркнул он.

Как считает президент, профессионализм, талант, неравнодушие преподавателей необходимы для того, чтобы сохранять преемственность поколений, сберечь и преумножить достижения, которыми славится Россия. По его мнению, это нужно, чтобы идти вперед в той динамике, которую требует нынешний мир.

Глава государства отметил, что в России последовательно создают современную образовательную среду и для учеников, и для педагогов. С участием учителей обновляют учебники и образовательные программы. Он уточнил, что в РФ продолжат активно строить школы и ремонтировать уже существующие здания. "А это в том числе более комфортные условия работы для самих преподавателей", - указал президент.

Залог успешного будущего

Путин обратил внимание, что все более заметной становится роль конкурсов профессионального мастерства, которые помогают увлеченным своим делом педагогам получить признание коллег и общества, в целом укрепляют престиж педагогических специальностей. "Идущий сейчас Год педагога и наставника - это еще один знак глубокого, искреннего уважения к вашему труду", - сказал президент. Он отметил, что меры поддержки учителей обязательно будут расширять.

В заключение Путин пожелал педагогам здоровья, счастья, благополучия. "И, конечно, профессиональных успехов, - добавил он. - Для вас это в первую очередь успехи и победы ваших учеников, которые без всякого преувеличения определят будущее нашей страны. С праздником! С Днем учителя!". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация