Путин выступил с видеообращением по случаю Дня учителя

Президент России отметил, что в стране продолжат активно строить школы и ремонтировать уже существующие образовательные учреждения

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил педагогов с их профессиональным праздником - Днем учителя. Он заверил, что власти будут расширять поддержку преподавателей и развивать школьное образование в целом.

"Этот праздник вызывает особые, очень теплые чувства. Слова благодарности любимым преподавателям сегодня звучат по всей стране, - обратился глава государства к преподавателям. - Учитель - мы часто об этом говорим, и это действительно именно так, - не просто профессия. Это призвание - благородное, важнейшее. По сути своей - миссия".

Путин уверен, что их труд, забота, терпение и поддержка помогают каждому раскрыть свои способности, показать лучшие человеческие качества, получить знания и духовные ценности, которые станут опорой в жизни. "И своих школьных наставников, их советы, душевное участие мы неизменно - даже спустя долгие годы - вспоминаем с любовью. С любовью и признательностью", - подчеркнул он.

Как считает президент, профессионализм, талант, неравнодушие преподавателей необходимы для того, чтобы сохранять преемственность поколений, сберечь и преумножить достижения, которыми славится Россия. По его мнению, это нужно, чтобы идти вперед в той динамике, которую требует нынешний мир.

Глава государства отметил, что в России последовательно создают современную образовательную среду и для учеников, и для педагогов. С участием учителей обновляют учебники и образовательные программы. Он уточнил, что в РФ продолжат активно строить школы и ремонтировать уже существующие здания. "А это в том числе более комфортные условия работы для самих преподавателей", - указал президент.

Залог успешного будущего

Путин обратил внимание, что все более заметной становится роль конкурсов профессионального мастерства, которые помогают увлеченным своим делом педагогам получить признание коллег и общества, в целом укрепляют престиж педагогических специальностей. "Идущий сейчас Год педагога и наставника - это еще один знак глубокого, искреннего уважения к вашему труду", - сказал президент. Он отметил, что меры поддержки учителей обязательно будут расширять.

В заключение Путин пожелал педагогам здоровья, счастья, благополучия. "И, конечно, профессиональных успехов, - добавил он. - Для вас это в первую очередь успехи и победы ваших учеников, которые без всякого преувеличения определят будущее нашей страны. С праздником! С Днем учителя!".