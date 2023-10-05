Матвиенко сообщила о завершении главной части по обеспечению суверенного образования РФ

Председатель Совета Федерации уточнила, что речь идет о единых государственных образовательных стандартах, восстановлении контроля государства и общества над разработкой и выпуском учебников

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Суверенное образование приобретает в современных условиях глобальной турбулентности стратегическую важность, главная часть работы по его обеспечению в России уже завершена. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге, приуроченном ко Дню учителя.

"Считаю, что главную часть работы по обеспечению суверенитета в области образования мы уже завершили, - написала спикер Совфеда в блоге, размещенном на сайте палаты. - Я имею в виду восстановление единого образовательного пространства: единые государственные образовательные стандарты, единые общеобразовательные программы, восстановление контроля государства и общества над разработкой и выпуском учебников".

Она добавила, что полностью поддерживает президента России, который, выступая недавно на Совете законодателей, напомнил о важности создания суверенной системы образования всех уровней, в основе которой должно лежать формирование российский идентичности. "Суверенное образование - это то, без чего мы не сможем сохранить себя как государство-цивилизацию, тем более сегодня, в период глобальной турбулентности", - отметила Матвиенко. По ее словам, это стратегически важно. "Без этого всегда будет существовать риск оказаться зависимым от других государств в самом главном - в воспитании молодых поколений, и тем самым фактически стать второстепенной державой. Мы не имеем права допустить этого", - подчеркнула спикер Совфеда.

Матвиенко выразила уверенность, что только крепкая национальная система образования поможет стране сделать новый качественный скачок в научном, технологическом и экономическом развитии. И успех, по ее мнению, тоже зависит от личности учителя, уровня его подготовки и вовлеченности в образовательный процесс. "Ведь настоящий педагог должен еще и быть нравственным, моральным ориентиром, примером стремления к знаниям, постоянного развития", - отметила она.

По словам Матвиенко, цена промедления и отсталости в научно-техническом развитии очень высока. "Сегодня нас подгоняет стремительная эволюция искусственного интеллекта. И у нас нет права на ошибку, на производство «брака», если хотите, - констатировала политик. - Обучая новые поколения, мы не можем позволить себе упускать драгоценное время, вязнуть, буксовать в старых регламентах, использовать устаревшие методики. Напротив, надо находиться в постоянном поиске, развитии, не бояться экспериментов, уметь предвидеть то, что готовит нам грядущий день".

Кроме того, подчеркнула спикер Совфеда, необходимо как можно быстрее обеспечить доступность образования во всех субъектах РФ, независимо от уровня их экономического развития. "Возможности, в том числе и технологические, для этого есть", - добавила Матвиенко.