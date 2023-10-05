Рогозин сообщил об уничтожении артиллерийского орудия ВСУ под Пятихатками

Член Совфеда от Запорожской области подчеркнул, что дальнейшая воздушная разведка подтвердила точность попадания

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Российский расчет гаубицы "Мста-Б" уничтожил артиллерийское орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил член Совета Федерации от Запорожской области, руководитель военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин, который принимал участие в корректировке огня.

"В ходе артиллерийской дуэли под Пятихатками утром расчет гаубицы "Мста-Б" разнес орудие противника. Я находился рядом с бойцами, контролировал корректировку огня", - сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что дальнейшая воздушная разведка подтвердила точность попадания.