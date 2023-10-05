Председателем парламента Башкирии избрали Константина Толкачева

Его кандидатура была поддержана единогласно

УФА, 5 октября. /ТАСС/. Депутаты Госсобрания Башкирии избрали Константина Толкачева председателем парламента республики в шестой раз. Его кандидатура была поддержана единогласно.

Кандидатура Толкачева была единственной предложенной на этот пост. Выдвинувший его руководитель фракции партии "Единая Россия" в Госсобрании Салават Хусаинов отметил, что Толкачев успешно руководит парламентом более 20 лет, поставил ему в заслугу профессионализм, верность интересам республики и созидательный настрой. "Время сейчас непростое, коней на переправе не меняют", - резюмировал Хусаинов.

В своем выступлении Толкачев выделил приоритетные направления работы парламента нового созыва: экономическое развитие региона, создание рабочих мест, совершенствование социальной поддержки населения, обеспечение роста населения, поддержка участников СВО и членов их семей.

Толкачев родился 1 марта 1953 года в Сталинске (ныне - Новокузнецк). Трудовую деятельность начал в 1970 году подручным сварщика на Кузнецком металлургическом комбинате, в 1971-1973 годах служил в рядах Советской армии. В 1977-1996 годах занимал руководящие должности в системе МВД РФ, в 1996-2003 годах был начальником Уфимского юридического института МВД РФ. Неоднократно избирался депутатом Госсобрания Башкирии.