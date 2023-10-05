Олег Голов стал сенатором от Башкирии

На этом посту он сменит Ирека Ялалова

УФА, 5 октября. /ТАСС/. Глава Благовещенского района Башкирии Олег Голов наделен полномочиями сенатора от законодательной власти республики. Такое решение принято на заседании Госсобрания, сообщается в Telegram-канале регионального парламента.

"Полномочиями сенатора - представителя от Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан в Совете Федерации наделен Олег Голов. Кандидатура Олега Голова была внесена на рассмотрение фракцией партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.

Голов сменит в верхней палате российского парламента Ирека Ялалова, который был сенатором с 2018 года.

Голов с 2016 по 2019 год возглавлял Корпорацию развития Башкирии. Далее несколько месяцев работал помощником руководителя администрации главы республики и был назначен заместителем главы администрации Благовещенского района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. С сентября 2019 года - глава администрации этого муниципалитета.