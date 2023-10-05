Под Донецком сдались в плен более 15 бойцов ВСУ

Советник главы ДНР Ян Гагин уточнил, что, по словам пленного командира, причиной стали большие потери в ходе многократных безрезультатных попыток атаковать российские позиции на донецком направлении

ДОНЕЦК, 5 октября. /ТАСС/. Группа украинских военнослужащих численностью более 15 человек сдалась в плен под Донецком. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

"Под Донецком нашим подразделениям сдалась группа украинских военнослужащих численностью более 15 человек. Примечательно, что в их числе оказался и командир подразделения, в составе которого воевали сдавшиеся", - сказал Гагин.

Он уточнил, что, по словам пленного командира, причиной массовой сдачи стали большие потери в ходе многократных безрезультатных попыток атаковать российские позиции на донецком направлении. "Большая часть подразделения, в составе которого они воевали, уничтожена. Эти же ребята выбрали жизнь через плен", - подытожил Гагин.