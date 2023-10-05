5 октября, 07:52
Военная операция на Украине

Под Донецком сдались в плен более 15 бойцов ВСУ

Советник главы ДНР Ян Гагин уточнил, что, по словам пленного командира, причиной стали большие потери в ходе многократных безрезультатных попыток атаковать российские позиции на донецком направлении

ДОНЕЦК, 5 октября. /ТАСС/. Группа украинских военнослужащих численностью более 15 человек сдалась в плен под Донецком. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Под Донецком нашим подразделениям сдалась группа украинских военнослужащих численностью более 15 человек. Примечательно, что в их числе оказался и командир подразделения, в составе которого воевали сдавшиеся", - сказал Гагин.

Он уточнил, что, по словам пленного командира, причиной массовой сдачи стали большие потери в ходе многократных безрезультатных попыток атаковать российские позиции на донецком направлении. "Большая часть подразделения, в составе которого они воевали, уничтожена. Эти же ребята выбрали жизнь через плен", - подытожил Гагин. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация