Мирошник сообщил, что около 23 тыс. украинских детей в Европе оказались без надзора

Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима подчеркнул, что данные, которые поступают об этих детях, нигде потом не анализируются

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Более 23 тыс. вывезенных с Украины детей оказались на территории европейский стран без надзора. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на пресс-конференции, посвященной проблеме нарушения прав детей на Украине.

"Целый ряд европейских правозащитных структур констатируют, что на территории Европы в этом году фиксировалось более 23 тыс. украинских детей без надзора, которые были туда вывезены", - сказал он.

Дипломат добавил, что исследовательские компании, которые официально работают на территории Евросоюза, констатируют, что целый ряд людей старше 16 лет не подпадают под какую-либо фиксацию. "Значительная часть детей направляется в семьи в этих государствах, эти семьи через какое-то время, месяц-полтора, как наигрались, уже просят забрать ребенка обратно", - указал дипломат.

Мирошник подчеркнул, что данные, которые поступают об этих детях, нигде потом не анализируются, они "просто никого не интересуют". По его словам, Запад намерен искать только в направлении России какие-то преступления. "Почему дети? Потому что под этим предлогом можно приписать России геноцид. Это абсолютное притягивание за уши, они пытаются приписать целый набор фейков, которые позволили бы обвинить руководство России в противоправных действиях и нарушении международного права", - отметил посол.