Песков анонсировал "весьма содержательное и важное" выступление Путина на "Валдае"

По словам пресс-секретаря главы государства, выступления президента на этом мероприятии каждый раз становятся событиями мирового масштаба

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Речь президента РФ Владимира Путина на форуме "Валдай" будет весьма и весьма содержательной, его выступления на этом мероприятии каждый раз становятся событиями мирового масштаба. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На "Валдае" мы ожидаем выступление президента Путина. Каждый раз это событие - событие мирового масштаба. Все с большим вниманием следят [за этим]", - сказал представитель Кремля.

"Те международные условия, [которые сейчас наблюдаются в мире], та международная турбулентность, транзитный переход - все это, конечно, позволяет ожидать весьма и весьма содержательное и важное выступление президента", - добавил он.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что после своего выступления Путин ответит на вопросы присутствующего на сцене модератора дискуссии. Песков также отметил, что нынешнее 20-е заседание дискуссионного клуба является юбилейным.

О форуме

Валдайский форум объединяет российских и зарубежных экспертов, специализирующихся на исследованиях в области политики, экономики и культурно-гуманитарной сферы. Юбилейное XX заседание дискуссионного клуба проходит в Сочи с 2 по 5 октября. В его работе принимают участие 140 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 42 стран Африки, Евразии, Северной и Южной Америки.

Путин традиционно встречается с участниками "Валдая" с момента основания этого клуба в 2004 году (первая конференция состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай, откуда и название форума, при этом встреча экспертов с главой государства тогда прошла в резиденции Ново-Огарево). С 2014 года заседания клуба проводились в Сочи. В 2020-м пандемия внесла свои коррективы, мероприятие проходило в Москве, а президент принимал в нем участие по видеосвязи. В прошлом году встреча клуба была также организована в столице.

Общение Путина с "валдайцами" традиционно принимает форму многочасовой дискуссии по самым актуальным вопросам мировой политики и экономики, а также по другим злободневным проблемам. Как отмечал сам российский лидер, эта конференция пользуется заслуженным уважением у специалистов и у широкой публики.