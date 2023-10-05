5 октября, 08:46,
обновлено 5 октября, 09:12
Военная операция на Украине

Песков заявил, что украинцев используют как дешевых солдат

По словам пресс-секретаря президента РФ, Запад не скрывает своих намерений "воевать до последнего украинца"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Запад продолжает использовать граждан Украины в качестве дешевых солдат и не скрывает своих намерений "воевать до последнего украинца", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Военная операция на Украине. Онлайн

По сообщениям СМИ, ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Олленгрен выступила с утверждением, что поддержка Киева Западом является "дешевым способом" для НАТО бороться с Россией.

"Это достаточно типичное заявление", - дал оценку таким словам Песков. "В целом Украину продолжают использовать как дешевых солдат, намерение продолжать воевать до последнего украинца фактически не скрывается. На самом деле, рано или поздно украинцы сами начнут слышать эти слова, эмоции эти для себя, и им это перестанет нравиться", - сказал пресс-секретарь главы российского государства, комментируя слова Олленгрен. 

Теги:
УкраинаНидерландыРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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