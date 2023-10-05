Международная конференция о формировании нового миропорядка пройдет в Москве 9-10 октября

В конференции примут участие более 25 иностранных спикеров из 16 стран мира

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Международная научная конференция под названием "Формирование и смена международно-политических систем. Опыт истории для современного миропорядка" состоится 9-10 октября в Москве, сообщили ТАСС организаторы.

"Конференция призвана выявить факторы, влияющие на становление и эволюцию международно-политических систем, сформулировать основные характеристики формирующегося на наших глазах нового мирового порядка", - говорится в сообщении.

Как проинформировали организаторы, участники конференции обсудят причины и этапы становления и распада систем международных отношений (Вестфальской, Венской, Версальско-Вашингтонской, Ялтинско-Потсдамской), кризис доминирования Запада, роль различных регионов мира в международных отношениях и формирование нового миропорядка в ХХІ.

В конференции примут участие более 25 иностранных спикеров из 16 стран мира, в том числе из Китая, Индии, Ирана, Великобритании, Франции, Ирландии, ЮАР, СНГ.

С приветственным словом к участникам конференции обратятся председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов, заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и другие. Среди иностранных участников профессор Кентского университета Ричард Саква, профессор современной истории (Франция) Паскаль Коши, старший эксперт центра международных политических исследований МИД Ирана Бехзад Хакпур и другие. C докладами также выступят известные российские специалисты, представляющие ведущие научные центры России.

Организаторами мероприятия выступили Российское историческое общество, Институт перспективных исторических исследований (Ассоциация "ИПИИ") при поддержке ПАО "Транснефть", Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, Международный общественный фонд "Российский фонд мира".