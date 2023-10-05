МИД РФ сообщил, что представителю страны не дали выступить на форуме ОБСЕ по безопасности

Посол ведомства по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник считает, что мотивация такого решения "была более чем абсурдная"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российскому представителю не предоставили возможность выступить на форуме ОБСЕ по безопасности и сотрудничеству под абсурдным предлогом. Об этом заявил на пресс-конференции посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Вчера на форуме ОБСЕ по безопасности и сотрудничеству, где представлена наша делегация, которая участвует во всех заседаниях, и планировалось вчера [заседание] по вопросам нарушений международного гуманитарного права, планировалось мое выступление, но в последний момент председательствующий, который представляет Канаду, сказал, что не разрешает, чтобы выступал эксперт из РФ", - сказал дипломат.

По словам Мирошника, мотивация "была более чем абсурдная". В частности, председательствующий сослался на то, что у представителя РФ "недостаточный уровень квалификации по международному гуманитарному праву".

При этом, как указал дипломат, представителю Украины всегда предоставляют возможность выступить. "А представитель от России не может принимать участие, потому что вдруг он расскажет что-то такое, что не нужно знать западной общественности, что может смутить людей и государства, которые поставляют вооружение на территории [в зоне конфликта], которое используется для убийства", - подчеркнул Мирошник.

"На целом ряде международных площадок заказчики преступлений, которые происходят на территориях в зоне специальной военной операции, не брезгуют вообще никакими возможностями", - заключил посол МИД РФ по особым поручениям.