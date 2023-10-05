Эксперт считает, что Путин на "Валдае" может отказаться от моратория на размещение РСМД

Как отметил почетный профессор кафедры российской и европейской политики Кентского университета в Великобритании Ричард Саква, принятие такого решения не было бы оптимальным

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" может объявить об отказе от одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Такое мнение в беседе с ТАСС выразил почетный профессор кафедры российской и европейской политики Кентского университета в Великобритании Ричард Саква на полях заседания.

Комментируя повестку предстоящего выступления российского лидера в Сочи, Саква отметил, что ожидает "самых неожиданных заявлений" и допустил, что может быть заявен отказ от одностороннего моратория на размещение РСМД. "Да, это возможно. Мы видели недавно военные учения НАТО с комплексами Aegis Ashore с пусковыми установками Mk 41", - указал эксперт. Он отметил, что принятие такого решения, на его взгляд, не было бы оптимальным, но признал, что "России надо как-то заявить, что милитаризация Европы до предела недопустима".

Аналитик пояснил, что во многом повышение градуса напряженности в сфере таких чувствительных вопросов обусловлено тем, что площадки для профильного диалога перестали работать. "ОБСЕ не работает, Организация Объединенных Наций не работает. Где такие каналы, где диалог?" - отметил он.

"Нужно восстановить дух нового политического мышления. Война - это старое политическое мышление. Оно угрожает всему миру", - резюмировал Саква.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что основания для сохранения Россией одностороннего моратория на размещение РСМД исчезают из-за действий США, но пока никаких новых решений на этот счет Москвой не принято. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам в преддверии пленарной сессии, что сегодняшняя речь президента РФ Владимира Путина на форуме "Валдай" будет "весьма и весьма содержательной", его выступления на данном мероприятии каждый раз становятся событиями мирового масштаба.

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 2 по 5 октября в Сочи. Его тема - "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".