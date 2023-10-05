Россия в СПЧ ООН призвала дать оценку случаям прославления нацистов

Представитель делегации РФ Илья Бармин обратил внимание, что "со ссылкой на свободу выражения мнения отдельные движения и партии открыто пропагандируют расистские и экстремистские идеи"

ЖЕНЕВА, 5 октября. /ТАСС/. Российская делегация, участвующая в проходящей в Женеве 54-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), осудила прославление нацистских преступников и их приспешников. Она призвала правозащитные механизмы ООН, включая Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), внимательно отслеживать подобные факты и давать им принципиальную оценку.

"Решительно осуждаем любые формы прославления нацистских преступников и их приспешников, включая объявление участниками национально-освободительных движений тех, кто боролся против Антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершал военные преступления и преступления против человечности, - заявил в выступлении на сессии представитель делегации РФ Илья Бармин. - Призываем УВКПЧ, Совет и его спецпроцедуры внимательно отслеживать подобные проявления и давать им принципиальную оценку".

Бармин напомнил, что в мае 1945 года "государства, назвавшие себя Объединенными Нациями, совместными усилиями одержали Великую и общую для всего человечества Победу над нацизмом ради сохранения свободы и возможности самим определять свою судьбу". Однако сегодня "с сожалением приходится констатировать, что не все государства сумели искоренить наследие нацистской идеологии". Российский дипломат обратил внимание, что "со ссылкой на свободу выражения мнения отдельные движения и партии открыто пропагандируют расистские и экстремистские идеи". В некоторых странах на государственном уровне "ведутся политически ангажированные кампании по переписыванию истории и пересмотру итогов Второй мировой войны, ставятся под сомнение решения Нюрнбергского трибунала, в парламентах чествуются укринские нацисты, воевавшие в дивизии СС "Галичина".

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего Ярослава Хунку (Гуньку), служившего в дивизии СС "Галиция" ("Галичина"). Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся лишь 27 сентября.

В МИД РФ впоследствии заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".

54-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 11 сентября по 13 октября. РФ не входит в совет, однако активно участвует в его заседаниях.