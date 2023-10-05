В СФ считают, что пункт базирования ВМФ РФ в Абхазии повысит обороноспособность двух стран

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев напомнил, что на протяжении 2000-х годов Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и катеров ВМФ Абхазии

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пункт постоянного базирования кораблей российского Военно-морского флота, который появится в Очамчирской бухте в Абхазии, поможет повысить обороноспособность двух стран. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"В свете происходящих геополитических событий это повысит обороноспособность как России, так и Абхазии", - написал сенатор в Telegram-канале.

Он также напомнил, что на протяжении 2000-х годов Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и катеров ВМФ Абхазии. "Сейчас там находятся сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ", - написал Бондарев.

Ранее в интервью "Известиям" президент республики Аслан Бжания заявил, что подписано соглашение о размещении в Абхазии нового пункта постоянного базирования ВМФ России.