Делегация РФ в СПЧ ожидает от ООН публичной оценки гонений Украины на УПЦ

Представитель делегации Ольга Опанасенко заявила, что политика украинских властей направлена на насильственное принуждение верующих к переходу в искусственно созданную Киевом при поддержке его западных покровителей раскольническую Православную церковь Украины

ЖЕНЕВА, 5 октября. /ТАСС/. Российская сторона призывает ООН дать адекватную публичную оценку гонениям киевских властей на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), кульминацией которых стал захват украинскими силовиками Киево-Печерской лавры. С таким заявлением российская делегация выступила на проходящей в Женеве 54-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), обращаясь к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и возглавляемому им управлению (УВКПЧ).

"Вызывает серьезную озабоченность курс Киева на борьбу с каноническим православием, - сказала представитель делегации РФ Ольга Опанасенко. - Повсеместно проводятся рейдерские захваты храмов и других религиозных объектов, принадлежащих Украинской православной церкви. Фиксируются случаи поджогов и вандализма в храмах". "Вновь призываем Верховного комиссара и УВКПЧ дать адекватную публичную оценку гонениям на УПЦ со стороны киевских властей", - подчеркнула Опанасенко.

Политика украинских властей, продолжила она, направлена на насильственное принуждение верующих к переходу в искусственно созданную Киевом при поддержке его западных покровителей раскольническую Православную церковь Украины. Все это "сопровождается ненавистнической риторикой официальных и публичных лиц Украины". Такое беззаконие и явное нарушение прав верующих происходит "при молчаливом одобрении Европы, США и, что не может не удивлять, верховного комиссара и его управления", отмечает представитель делегации РФ.

Представитель российской делегации обратила внимание на "рост проявлений ненависти на религиозной почве в ряде стран". "Санкционированные властями европейских государств подстрекающие к ненависти к мусульманам акты сожжения Корана стали обыденностью. Осуждаем эти пережитки Крестовых походов", - резюмировала дипломат.

54-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 11 сентября по 13 октября. РФ не входит в совет, однако активно участвует в его заседаниях.

Гонения на УПЦ

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ, созданную в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. В течение последнего года в отношении священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, вводятся санкции. При этом власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами. Также при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство подготовило и внесло в парламент законопроект, который позволит запретить УПЦ в стране, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией.