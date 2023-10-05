Богданов обсудил с послом Бахрейна урегулирование в Сирии и Йемене

Стороны обсудили вопросы укрепления дружественных российско-бахрейнских отношений, сделав акцент на наращивании сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Бахрейна в Москве Ахмед ас-Саати обсудили ближневосточную проблематику, включая задачи урегулирования в Сирии и Йемене. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы укрепления дружественных российско-бахрейнских отношений, сделав акцент на наращивании сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

"Состоялся также доверительный обмен мнениями по представляющей взаимный интерес ближневосточной проблематике, включая задачи урегулирования ситуации в Сирии и Йемене", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.