В ЦИК поддержали внесенные в Думу поправки в закон о выборах президента

Как отметили в комиссии, внесенные поправки - это продолжение той работы, которая велась с начала 2023 года

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Проект поправок в закон о выборах президента, внесенный в Госдуму, стал продолжением работы, которая ведется с начала 2023 года, Центризбирком поддерживает предложенные новеллы. Это подчеркнул ТАСС зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Центральная избирательная комиссия, безусловно, поддерживает данные поправки, в том числе дополнительные возможности для оплаты труда членов избирательных комиссий за счет средств регионального бюджета", - сказал он.

По словам Булаева, "внесенные поправки - это продолжение той работы, которая велась еще с начала 2023 года, когда были приняты изменения в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". "Теперь в соответствие приводится и закон "О выборах президента Российской Федерации", - резюмировал зампред ЦИК.

В четверг группа парламентариев во главе с председателями комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству и госстроительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект об уточнении положений закона "О выборах президента РФ". В частности, предусматривается уточнение положений относительно осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках, закрепляется правило о письменном информировании избиркома в случае появления судимости у зарегистрированного им кандидата, регулируются вопросы оплаты труда членам избирательных комиссий и т. д.