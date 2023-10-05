В Сочи началась пленарная сессия форума "Валдай" с участием Путина

В форуме принимают участие 140 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 42 стран Африки, Евразии, Северной и Южной Америки

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Пленарная сессия юбилейного XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", в которой принимает участие президент РФ Владимир Путин, началась в Красной Поляне в Сочи.

В форуме принимают участие 140 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 42 стран Африки, Евразии, Северной и Южной Америки.

Зал пленарного заседания едва вместил всех гостей. Эпидемиологические предосторожности по-прежнему соблюдаются. Например, сцену, где расположились Владимир Путин и модератор форума Федор Лукьянов, от первого ряда гостей отделяло около 5 м "чистой зоны". Однако стулья для участников пленарного заседания были поставлены очень плотно.

Темой дискуссии станет "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".

Как ранее анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, речь Путина на форуме "Валдай" будет весьма и весьма содержательной. По его словам, это определяют международные условия и турбулентность в мире. По традиции после выступления Путин ответит на вопросы модератора дискуссии.