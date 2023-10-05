Путин заявил, что перед Россией стоит задача "строительства нового мира"

Президент отметил, что за 20 лет "произошло больше событий, чем в иные времена происходит за многие-многие десятилетия"

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Сегодня перед Россией, по сути, стоит задача строительства нового мира, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира", - сказал глава государства. "На таких определяющих этапах роль и ответственность таких, как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов чрезвычайно велика", - добавил он, обращаясь к членам дискуссионного клуба.

"За годы работы клуба и в мире, и в нашей стране <…> произошли серьезные, если не сказать огромные, колоссальные изменения", - констатировал Путин. По историческим меркам, заметил президент, срок в 20 лет, в течение которого проходят заседания форума, не такой большой, "но когда он выпадает на эпоху слома всего мирового устройства, время как будто бы сжимается".

"Думаю, вы согласитесь, что за эти 20 лет произошло больше событий, чем в иные времена происходит за многие-многие десятилетия", - еще раз указал глава государства. Он подчеркнул, что перемены, которые произошли в мире, оказались качественными, требующими коренных изменений самих принципов международных отношений.