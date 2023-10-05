5 октября, 13:52,
обновлено 5 октября, 14:08

Путин: в начале века все надеялись, что уроки из идеологической конфронтации извлечены

© ТАСС/ Ruptly

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Все надеялись, что уроки из затратной военно-идеологической конфронтации уже извлечены, но оказалось, что это не так. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В начале XXI века все надеялись, что государства и народы извлекли уроки из затратной, разрушительной военно-идеологической конфронтации прошлого столетия, осознали ее пагубность, прочувствовали хрупкость и взаимосвязанность нашей планеты, убедились, что глобальные проблемы человечества требуют совместных действий, поиска коллективных решений", - указал глава государства.

Он отметил, что эгоизм и пренебрежение вызовами неизбежно заведут или будут заводить мир в тупик, как и "попытка более сильных навязать остальным собственные мнения и интересы". "Это должно было стать всем очевидным. Должно было стать всем очевидным, но оказалось, что это не так", - подчеркнул Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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