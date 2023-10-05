5 октября, 13:54,
обновлено 5 октября, 14:08

Путин заявил, что попытки некоторых стран установить монополию обречены на провал

Президент отметил, что "мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме"

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. России с самого начала было понятно, что попытки некоторых стран установить монополию обречены на провал, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

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"США и их сателлиты твердо взяли курс на гегемонию - военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную. Нам с самого начала было понятно, что попытки установить монополию обречены на провал", - сказал глава российского государства, заметив, что мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме, даже если за ней стоит вся накопленная веками мощь Запада. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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