Путин заявил, что украинский кризис не является территориальным конфликтом

По словам президента, речь идет о принципах, "на которых будет базироваться новое мироустройство"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Кризис на Украине не является ни территориальным конфликтом, ни попыткой установить геополитический баланс в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Украинский кризис - не территориальный конфликт. Россия - самая большая и крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-либо территорий, нам еще осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт и даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство", - сказал Путин.