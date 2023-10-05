5 октября, 13:59,
обновлено 5 октября, 14:14
Военная операция на Украине

Путин заявил, что украинский кризис не является территориальным конфликтом

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, речь идет о принципах, "на которых будет базироваться новое мироустройство"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Кризис на Украине не является ни территориальным конфликтом, ни попыткой установить геополитический баланс в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Украинский кризис - не территориальный конфликт. Россия - самая большая и крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-либо территорий, нам еще осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт и даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство", - сказал Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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