5 октября, 14:27,
обновлено 5 октября, 15:34
Военная операция на Украине

Путин выразил надежду, что у Запада проявятся "ростки здравого смысла" в поддержке Киева

Таким образом президент России ответил на вопрос, чего ждет Москва от дальнейшей поддержки Киева Западом

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что Запад проявит хотя бы ростки здравого смысла, принимая решения насчет дальнейшей поддержки Украины.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы ждем проявления хоть каких-то ростков здравого смысла", - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос, чего ждет Россия от дальнейшей поддержки Украины Западом.

Справится ли Запад с поддержкой Украины, нужно спросить у него, отметил президент. "Конечно, справятся. В чем проблема, я не вижу. В чем проблема расширить производство, чтобы увеличить количество денег, которые направляются на войну и продлевают этот конфликт?"- подчеркнул Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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