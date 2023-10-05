Путин выразил надежду, что у Запада проявятся "ростки здравого смысла" в поддержке Киева

Таким образом президент России ответил на вопрос, чего ждет Москва от дальнейшей поддержки Киева Западом

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что Запад проявит хотя бы ростки здравого смысла, принимая решения насчет дальнейшей поддержки Украины.

"Мы ждем проявления хоть каких-то ростков здравого смысла", - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос, чего ждет Россия от дальнейшей поддержки Украины Западом.

Справится ли Запад с поддержкой Украины, нужно спросить у него, отметил президент. "Конечно, справятся. В чем проблема, я не вижу. В чем проблема расширить производство, чтобы увеличить количество денег, которые направляются на войну и продлевают этот конфликт?"- подчеркнул Путин.