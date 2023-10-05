Вступительная речь Путина на "Валдае" продлилась 32 минуты

Президент, в частности, высказался об отношениях с Западом, о стремлении России закончить войну на Украине, развязанную Киевом

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Программная речь президента РФ Владимира Путина, с которой он традиционно выступает в начале заседания дискуссионного клуба "Валдай", продлилась 32 минуты.

Глава государства, в частности, высказался об отношениях с Западом, о стремлении России закончить войну на Украине, развязанную Киевом. Путин также заявил о стоящей сейчас задаче "строительства нового мира" и назвал принципы, предлагаемые Россией на мировой арене.

Сейчас заседание продолжается - модератор и участники клуба смогут задать президенту вопросы на актуальные темы. Как правило, сессия вопросов и ответов - самая продолжительная часть встречи. В прошлом году все заседание шло свыше 3,5 часов.