Путин пояснил свое выражение о том, что границы России нигде не заканчиваются

Президент отметил, что это высказывание в первую очередь имеет цивилизационный смысл

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал о значении и обстоятельствах произнесения им фразы о том, что границы РФ нигде не заканчиваются.

"Это было сказано впервые в разговоре с одним из бывших президентов Соединенных Штатов у меня дома, в Огареве. Я сказал ее [фразу] в шутку, конечно, когда он смотрел на карту Российской Федерации", - отметил глава государства на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в ответ на просьбу прокомментировать его высказывание.

"Но все знают, еще раз хочу это повторить, что Россия остается самой крупной страной в мире по территории, но если серьезно, то это [высказывание] в первую очередь имеет цивилизационный смысл", - указал Путин.

"Наших соотечественников [за рубежом] проживает много, русский мир имеет глобальный характер, русский язык является одним из официальных языков ООН, - продолжил президент. - В одной Латинской Америке, с парламентариями которой мы вот сейчас встречались, 300 тыc. живет наших соотечественников. Они есть везде - и в Азии, и в Африке, и в Европе, разумеется, и в Северной Америке. Поэтому, если говорить серьезно, то границ нет".

Однако, по словам Путина, точно так же нет границ и всех других цивилизаций. "Возьмите вот Индию, Китай. Сколько представителей Китая живет в других странах мира и сколько представителей Индии живет в других странах мира. Это все перекрещивается, взаимодействует между собой. И очень хорошо, если это взаимодействие будет естественным и дружеским, направленным на укрепление этого состояния", - заключил глава государства.