Путин заявил, что Армения сама признала Карабах частью Азербайджана

Президент назвал последние события в Карабахе неизбежным последствием признания Арменией этого региона частью Азербайджана

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Статус Нагорного Карабаха был ключевым вопросом, но Армения сама признала его частью Азербайджана, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В Праге осенью 2022 года под эгидой господина [Шарля] Мишеля (главы Евросовета - прим. ТАСС), потом президента Франции [Эмманюэля] Макрона и господина [Олафа] Шольца, канцлера ФРГ, собрались и лидеры Армении и Азербайджана. И там подписали заявление, из которого вытекает, что Армения признала Карабах частью Азербайджанской Республики. Более того, руководители делегации, руководители Армении прямо назвали территорию Азербайджана в квадратных километрах, в которую, безусловно, входит и Карабах. И подчеркнули, что они признают суверенитет Азербайджана в рамках Азербайджанской ССР, входившей в свое время в состав СССР. А как известно, в состав Азербайджанской ССР входил и Карабах. По сути, был решен главный, абсолютно ключевой вопрос, который заключался в статусе Карабаха", - сказал президент РФ.

Путин назвал последние события в Карабахе неизбежным последствием признания Арменией этого региона частью Азербайджана. "Карабах перешел в состав Азербайджана официально, такова позиция современного армянского государства. Ну, а нам-то что делать? - сказал он. - Все, что происходило в недавнем прошлом, недели 2-3 назад, и перекрытие Лачинского коридора и так далее, все это было неизбежным после признания суверенитета Азербайджана над Карабахом. Это был лишь вопрос времени - когда и каким способом Азербайджан будет наводить там конституционный порядок в рамках конституции азербайджанского государства".