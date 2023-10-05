Путин: Алиев предлагал договариваться о статусе миротворцев на двусторонней основе

По словам президента РФ, премьер-министр Армении Никол Пашинян это подтвердил

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что глава Азербайджана Ильхам Алиев предлагал ему договариваться о статусе миротворцев на двусторонней основе, а премьер-министр Армении Никол Пашинян это подтвердил.

"Определив статус Карабаха как части Азербайджана, Армения совершила качественные изменения своей позиции, - сказал глава российского государства на Валдайском форуме. - После этого на одной из встреч ко мне президент [Азербайджана Ильхам] Алиев подошел и говорит: "Вот видите, все признали, что Карабах наш. Ваши миротворцы там находятся на нашей территории". Даже статус наших миротворцев претерпел сразу качественные изменения после определения статуса Карабаха как части Азербайджана. Он [Алиев] говорит: "Ваши военные находятся на нашей территории, давайте теперь договариваться об их статусе на двусторонней основе".

"Ну а премьер [Армении Никол] Пашинян подтвердил: "Да, вам теперь нужно договариваться на двусторонней основе", - рассказал Путин.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлахе прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.

По данным Еревана, в Армению въехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, население которого до недавнего времени составляло примерно 120 тыс. человек.