5 октября, 14:47,
обновлено 5 октября, 15:30

Путин заявил, что Армения не перестает быть союзником России

Россия готова оказывать гуманитарную поддержку армянам, отметил президент

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Россия готова оказывать гуманитарную поддержку армянам, при этом Армения остается союзной РФ страной. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы готовы оказывать [помощь], Армения не перестает быть нашим союзником. Если там есть гуманитарные вопросы, а они есть, мы, конечно, готовы обсуждать и оказывать поддержку этим людям. Это само собой разумеется", - сказал Путин.

Ранее парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда. В МИД РФ сообщили ТАСС, что ратификация Римского статута Арменией будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявлял, что Москва не приветствует намерение Еревана присоединиться к Римскому статуту. По словам Пескова, такое решение армянских властей является "чрезвычайно враждебным" по отношению к России. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссия
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