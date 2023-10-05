Путин заявил, что Алиев обещал обеспечить безопасность армянского населения в Карабахе

Президент отметил, что сейчас в Нагорном Карабахе осталось около 1-1,5 тыс. армян

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в разговоре с ним лидер Азербайджана Ильхам Алиев обещал обеспечить безопасность армянского населения в Нагорном Карабахе.

"Я разговаривал, как вы знаете, с президентом Алиевым. Но и раньше мы говорили, и он меня все время заверял о том, что бы ни случилось - он обеспечит безопасность и права армянского населения Нагорного Карабаха. А сейчас там армян же не осталось, все ушли. Может быть, 1-1,5 тыс. человек", - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

При этом, как считает президент РФ, после того как все вопросы территориального характера разрешились, азербайджанское руководство будет исходить из соображений гуманитарного характера в отношении армянского населения и бывших руководителей Нагорного Карабаха.