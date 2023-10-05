Путин отметил, что экс-глава правительства НКР Варданян сам отказался от гражданства РФ

Так президент прокомментировал ситуацию с его арестом

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Бывший глава правительства самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян сам отказался от российского гражданства. Так прокомментировал ситуацию с его арестом президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Модератор форума Федор Лукьянов сказал, что азербайджанское руководство "очень жестко зачищает" бывших лидеров Нагорного Карабаха, например Рубена Варданяна. "Он отказался от нашего гражданства", - прокомментировал Путин.

Лукьянов также спросил главу государства, может ли Россия призвать руководство Азербайджана "проявить милосердие". "Мы всегда это делали и сейчас это делаем", - ответил Путин.

На прошлой неделе власти Азербайджана сообщали о задержании высших должностных лиц НКР, в том числе экс-главы правительства Рубена Варданяна. Он был задержан азербайджанскими силовиками при попытке выехать из Нагорного Карабаха в город Горис.

Бизнесмен Варданян - основатель компании "Тройка диалог" и первый президент школы управления "Сколково". Он был назначен госминистром непризнанной НКР в ноябре 2022 года и снят с должности в феврале 2023 года. В сентябре прошлого года Варданян сообщил о намерении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. В декабре 2022 года его заявление о выходе из гражданства РФ было удовлетворено.