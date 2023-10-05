Путин заявил, что сотрудничество Китая и России строится на созидательной основе

Глава государства подчеркнул, что страны строят автомобильные и железные дороги, а также сотрудничают в сфере реального производства, поставляя друг другу необходимые товары

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудничество Пекина и Москвы никогда не строилось против кого-то, оно имеет созидательное начало. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства подчеркнул, что страны строят автомобильные и железные дороги, а также сотрудничают в сфере реального производства, поставляя друг другу необходимые товары.

"Я хочу подчеркнуть еще раз, хочу акцентировать [внимание] на этом: вся эта работа ни в коем случае и никогда не строилась против кого-то. Она имеет созидательное начало и направлена исключительно на достижение положительного результата как для нас - России и Китая, - так и наших партнеров во всем мире", - сказал Путин.