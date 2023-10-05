Путин на "Валдае" назвал шесть принципов, которые Россия продвигает в международных делах

В их числе равноправие, сохранение многообразия и стремление к открытому миру

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Россия призывает все страны следовать шести принципам международных отношений, в числе которых равноправие, сохранение многообразия и стремление к открытому миру. Эти принципы перечислил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Первый - стремление к безбарьерной среде и открытому миру, в котором никто не будет возводить искусственные барьеры общению людей, их творческой реализации и процветанию. Второй - сохранение многообразия, признание недопустимости навязывание любой стране или народу того, как им жить. Третий - максимальная представительность, коллективный подход к принятию решений. Четвертый - построение прочного мира, основанного на уважении интересов всех - от больших государств до малых стран. Пятый - всеобщая справедливость, обеспечение равного для всех доступа к благам современного развития. Шестой - равноправие.

Как отметил Путин, соблюдение этих принципов - "это не просто естественное состояние международного сообщества, это квинтэссенция всего исторического опыта человечества".