Путин: ответно-встречный ядерный удар РФ не оставит шансов на выживание любому противнику

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Ответно-встречный удар России на ядерную атаку потенциального агрессора не оставит шансов на выживание ни одному противнику, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Хочу заверить всех, что на сегодняшний день ответ является абсолютно неприемлемым для любого потенциального агрессора. Потому что с момента обнаружения старта ракет, откуда бы это ни исходило - из любой точки мирового океана, либо с какой бы то ни было территории - в ответно-встречном ударе в воздухе появляется такое количество, столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется. Причем сразу на нескольких направлениях", - подчеркнул глава государства.