Путин: никакому вменяемому человеку не придет в голову применить против РФ ядерное оружие

Президент также отметил, что не считает нужным менять ядерную доктрину РФ в части применения ядерного оружия

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Никому в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие против России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России", - подчеркнул президент РФ.

Он также отметил, что не считает нужным менять ядерную доктрину РФ в части применения ядерного оружия. "Я не вижу такой необходимости - менять нашу концепцию [применения ядерного оружия]. И потенциальный противник знает о наших возможностях. Другое дело - я слышу призывы вернуться к испытанию ядерного оружия. США подписали соответствующий международный договор о запрете на испытания ядерного оружия. И Россия его подписала и ратифицировала", - указал Путин.

Президент РФ выразил уверенность, что сегодня нет такой ситуации, при которой "что-то бы угрожало российской государственности и существованию российского государства".