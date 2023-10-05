5 октября, 15:11,
обновлено 5 октября, 15:29

Путин: РФ может отозвать ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний

Владимир Смирнов/ ТАСС
© Владимир Смирнов/ ТАСС

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Россия может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ. Соответствующий вопрос - за Госдумой, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Как правило, специалисты говорят, что с новым оружием нужно убедиться, что специальный боезаряд будет работать без сбоев, но не надо проводить испытания. Я сейчас не готов сказать, нам нужно проводить испытания или не нужно, но повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, когда они подписали, но не ратифицировали [договор о запрещении ядерных испытаний], а мы подписали и ратифицировали его, в принципе, можно. Но это вопрос депутатов Государственной думы. Теоретически можно отозвать ратификацию, если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно", - отметил глава российского государства. 

© Информационное агентство ТАСС
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