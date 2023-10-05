5 октября, 15:12,
обновлено 5 октября, 15:24
Военная операция на Украине

Путин заявил, что ВСУ с 4 июня потеряли свыше 90 тыс. человек и более 550 танков

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) только с начала июня в ходе так называемого контрнаступления потеряли свыше 90 тысяч человек, более 550 танков и почти 1 900 бронемашин. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Сейчас только с начала так называемого контрнаступления, это последние данные, только с 4 июня украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тыс. человек. Это санитарные, безвозвратные потери. 557 танков, почти 1 900 бронемашин различного класса", - сказал глава государства. 

Теги:
Военная операция на Украине
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