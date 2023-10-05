Путин заявил, что не находит ничего веселого в темах, обсуждающихся на "Валдае"

Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, задавая свой вопрос президенту, заметил, что "находится в состоянии, близком к счастью"

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин признался, что хотя эксперты клуба "Валдай" считают, что в последнее время на площадке стало интереснее и веселее, ему от этих тем вовсе не весело.

Один из ветеранов и основателей клуба "Валдай", заслуженный профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, задавая свой вопрос президенту, заметил, что "находится в состоянии, близком к счастью". Он пояснил, что старики должны говорить, что раньше было лучше, однако сам с этим не согласился. "Не было при нас лучше. Сейчас лучше - веселее, интереснее, ярче, многоцветнее", - сказал он, поблагодарив Путина за участие в работе клуба. "Что касается "веселее", мне кажется, что это звучит смело", - изумленно возразил президент.

"Когда интереснее, тогда веселее", - настаивал Караганов. "Вам веселее, мне, честно говоря, не очень", - сказал Путин. Зал встретил эту шутливую полемику смехом и аплодисментами.

Караганов при этом задал серьезный вопрос о том, не устарела ли российская ядерная доктрина, тем самым подтвердив сомнения президента в прямой зависимости степени яркости валдайских дискуссий и веселья.