5 октября, 15:32,
обновлено 5 октября, 15:47
Военная операция на Украине

Путин заявил, что США спровоцировали украинский кризис

Как отметил президент РФ, Вашингтон поддержал госпереворот в Киеве в 2014 году, хотя ему "тысячу раз говорили, что это красная черта"

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки, поддержав госпереворот в Киеве в 2014 году, спровоцировали сегодняшний украинский кризис, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Вот спровоцировали США, а я даже не сомневаюсь, что [именно] они спровоцировали украинский кризис, когда поддержали госпереворот на Украине в 2014 году. Не могли они не понимать, мы им тысячу раз говорили, что это красная черта. Нет, полезли! Ну, вот, мы получили сегодняшнюю ситуацию", - сказал российский лидер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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