Путин не считает восстание в Венгрии 1956 года цветной революцией

Президент России отметил, что хотя Запад и разжигал проблемы, но оно имело базис внутри страны

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что не считает восстание в Венгрии в 1956 года цветной революцией, хоть Запад и разжигал проблемы, но оно имело базис внутри страны.

"Тогда в 1956-м году многие западные страны разжигали проблемы, которые имели место быть, в том числе это связано было и с ошибками тогдашнего венгерского руководства, готовили и боевиков за границей, перебрасывали их Венгрию. Но это, на мой взгляд, все-таки в чистом виде назвать какой-то цветной революцией сложно, потому что все-таки был внутренний базис серьезного протеста внутри самой страны. Это, на мой взгляд, вещь очевидная. И потом, вряд ли нужно сегодняшние формулировки переносить в середину прошлого века", - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Ранее правительство Венгрии заявляло, что не согласно с версией событий 1956 года, изложенной в новом российском школьном учебнике истории, но не считает нужным обсуждать с кем-либо этот вопрос.

Новые учебники по истории для 10-11-х классов используют в образовательном процессе с 1 сентября. Издание состоит из четырех книг: "История России" (10-й класс), "Всеобщая история" (10-й класс), "История России" (11-й класс) и "Всеобщая история" (11-й класс). Авторами учебников по истории России выступили помощник президента РФ Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, авторами учебников по всеобщей истории - Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.