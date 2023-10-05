Путин раскритиковал организацию вывода войск СССР из Восточной Европы

При выводе войск СССР из Европы надо было согласовать новую систему безопасности, которая бы не привела к сегодняшнему кризису, отметил президент России

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин раскритиковал то, как был организован вывод войск СССР из Восточной Европы в "чистое поле" и без обязательств Запада. По его мнению, после распада СССР не было смысла оставлять войска в Восточной Европе, раз народы этих стран не хотели их видеть.

"Я глубоко убежден, что нет никакого смысла с помощью войск подавлять внутренние тенденции в той или иной стране, в народе к достижению тех целей, которые он считает приоритетными для себя. Это касается европейских стран и восточно-европейских в том числе. Не было никакого смысла держать там войска, если народы этих стран не хотели их видеть на своей территории. Но то, как это происходило, на каких условиях все это происходило, каким образом - вот это, конечно вызывает много вопросов. Но наши войска уходили прямо в чистое поле, многие ли знают об этом? Просто в чистое поле, с семьями, это нормально?" - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

При выводе войск СССР из Европы надо было согласовать новую систему безопасности, которая бы не привела к сегодняшнему кризису, отметил Путин.

"Каких бы то ни было обязательств, каких бы то ни было правовых последствий вывода этих войск тоже не было сформулировано ни советским, ни российским руководством. Западные партнеры не взяли на себя вообще никаких обязательств. Ну, хотя бы вернулись к вопросу расширения или не расширения НАТО на Восток. <…> И при выводе войск могли бы согласовать, согласовать вопросы обеспечения безопасности в Европе, добиться какой-то новой конструкции в Европе. <…> Вывод войск, да, держать было бессмысленно, но условия вывода, вот об этом надо было точно поговорить и добиться создания такой ситуации, которая бы, может, не привела бы к сегодняшним трагедиям и к сегодняшнему кризису", - сказал Путин.

В качестве примера Путин привел предложения немецкого политика Эгона Бара о создании новой системы безопасности в Европе, которая включала бы и Россию, и США, и Канаду, но не НАТО. "На мой взгляд, это решило бы многие проблемы сегодняшнего дня. <…> Никто его не послушал: ни советское руководство, а тем более на Западе и в Соединенных Штатах", - добавил президент РФ.