5 октября, 15:58,
обновлено 5 октября, 16:05

Путин: РФ выступит гарантом договоренностей по Сирии, если это будет приемлемо для всех

Россия готова создать необходимые условия, заявил президент

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Россия готова создать необходимые условия и выступить гарантом договоренностей по Сирии, если это будет приемлемо для всех, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Что касается Сирии, мы являемся сторонниками мирного процесса, в том числе и под эгидой ООН. Но мы не можем подменить собой договаривающиеся стороны, мы можем только создать условия и в известной степени, если это будет приемлемо для всех, выступить гарантами этих договоренностей", - сказал он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссия
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