Путин подтвердил предстоящую встречу с премьером Ирака в России

Президент обратил внимание, что у Ирака и России много вопросов, которые представляют взаимный интерес, прежде всего они касаются сферы энергетики

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Российская сторона приветствует визит иракского премьер-министра Мухаммеда ас-Судани. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Ранее о возможном посещении России главой кабмина Ирака сообщало иракское министерство иностранных дел. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что иракский премьер посетит Москву 10-11 октября.

"У нас очень добрые отношения с Ираком. И мы приветствуем визит премьер-министра Ирака в Россию", - сказал глава государства.

Путин обратил внимание, что у Ирака и России много вопросов, которые представляют взаимный интерес, прежде всего они касаются сферы энергетики. "Но есть и еще один вопрос очень важный в экономической сфере - это логистика", - указал российский лидер. Он отметил, что "сейчас не будет вдаваться в детали", но российская сторона знает о существовании нескольких вариантов развития транспортных направлений по территории Ирака. "В целом, они все нас устраивают, надо только выбрать наиболее оптимальные проекты. Мы готовы принять участие в их реализации", - сообщил глава государства.

По его словам, Россия на протяжении "многих-многих десятилетий" поддерживала самые близкие, тесные и доверительные отношения с Ираком, и у российской стороны много друзей. "Мы стремимся к тому, чтобы в стране наступила ситуация стабильности. И на основе этой стабильности развивалась экономика и социальная сфера", - объяснил президент.

"Господин премьер-министр приедет, и мы с удовольствием обсудим все эти вопросы, в том числе и касающиеся региональной безопасности, и безопасности внутри самого Ирака, - подытожил Путин. - Мы ждем приезд господина премьер-министра, уверен, что этот визит будет очень продуктивным и является своевременным".