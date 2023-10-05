Открытый мир и синергия цивилизаций. Путин на "Валдае" рассказал о принципах политики РФ

Человечество движется не к новому противостоянию блоков стран, оно на пути к синергии государств и цивилизаций, а перед Россией, по сути, стоит задача строительства нового мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
В получасовой речи глава государства перечислил принципы, на которых должны быть основаны международные отношения, констатировал, что колониальная эпоха завершилась и никогда не вернется, и напомнил: Россия не начинала "так называемую войну на Украине", а пытается ее закончить.
ТАСС собрал основные тезисы Путина.
Шесть принципов
- Международные отношения в XXI веке должны строиться на шести основных принципах.
- Первый - открытый мир: "Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры, на пути общения людей их творческой реализации и процветания должна быть безбарьерная среда".
- Второй - многообразие цивилизаций, которое должно стать "фундаментом всеобщего развития": "Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено".
- Третий - совместные решения: "Никто не имеет права, да и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего - это мир коллективных решений <...>. Не один решает за всех, и не все решают обо всем, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как надо делать".
- Четвертый - всеобщая безопасность и прочный мир: "Гармония в этой сфере достижима, надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнеров второго сорта".
- Пятый - справедливость для всех: "Эпоха эксплуатации кого бы то ни было <...> в прошлом. <...> Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития, и попытки его ограничить для любой страны или народа должны рассматриваться как акт агрессии".
- Шестой пункт - равноправие: "Больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы в зависимость от кого бы то ни было, прежде всего от более богатых или сильных. Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества".
Конфликт на Украине
- Россия не начинала украинский конфликт, она пытается его завершить: "Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся ее закончить".
- Москву не интересует присоединение новых территорий: "Украинский кризис не территориальный конфликт. Россия - самая большая и крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-либо территорий, нам еще осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт и даже не установление регионального геополитического баланса. <...> Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство".
Против блоков и гегемонов
- В начале XXI века все надеялись, что государства и народы извлекли уроки из конфронтации предыдущего столетия, "осознали ее пагубность", но оказалось, что это не так: "США и их сателлиты твердо взяли курс на гегемонию - военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную".
- Россия после распада Советского Союза со "всей энергией и доброй воли" включилась в строительство нового мира, но некоторые восприняли это "как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в холодной войне". В результате Москве пришлось отвечать на постоянное, нарастающее давление.
- Москва выступает против блокового подхода, который является "ограничением прав и свобод на собственное развитие", и против так называемого мира, основанного на правилах: "Это просто дурь какая-то, чушь".
- "Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию принудить остальных жить так, как это угодно гегемону. В такой схеме само понятие гегемона просто отрицается, выбрасывается на помойку".
Синергия цивилизаций
- Сейчас перед Россией "стоит, по сути, задача строительства нового мира". Она в новой концепции внешней политики неслучайно определяется как "самобытное государство-цивилизация": "В такой формулировке четко и емко отражено то, как мы понимаем не только наше собственное развитие, в ней основные принципы мирового устройства".
- "Цивилизаций много. И ни одна из них не лучше и не хуже другой. Они равноправны как выразители чаяний своих культур и традиций своих народов".
- "Человечество движется не к фрагментации на конкурирующие сегменты, не к новому блоковому противостоянию, чем бы его ни мотивировали, не к бездушному универсализму новой глобализации, а напротив - мир находится на пути к синергии государств, цивилизаций, больших пространств, общностей, осознающих себя именно таковыми".