Открытый мир и синергия цивилизаций. Путин на "Валдае" рассказал о принципах политики РФ

Человечество движется не к новому противостоянию блоков стран, оно на пути к синергии государств и цивилизаций, а перед Россией, по сути, стоит задача строительства нового мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

В получасовой речи глава государства перечислил принципы, на которых должны быть основаны международные отношения, констатировал, что колониальная эпоха завершилась и никогда не вернется, и напомнил: Россия не начинала "так называемую войну на Украине", а пытается ее закончить.

ТАСС собрал основные тезисы Путина.

Шесть принципов

Международные отношения в XXI веке должны строиться на шести основных принципах.

Первый - открытый мир: "Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры, на пути общения людей их творческой реализации и процветания должна быть безбарьерная среда".

Второй - многообразие цивилизаций, которое должно стать "фундаментом всеобщего развития": "Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено".

Третий - совместные решения: "Никто не имеет права, да и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего - это мир коллективных решений <...>. Не один решает за всех, и не все решают обо всем, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как надо делать".

Четвертый - всеобщая безопасность и прочный мир: "Гармония в этой сфере достижима, надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнеров второго сорта".

Пятый - справедливость для всех: "Эпоха эксплуатации кого бы то ни было <...> в прошлом. <...> Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития, и попытки его ограничить для любой страны или народа должны рассматриваться как акт агрессии".

Шестой пункт - равноправие: "Больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы в зависимость от кого бы то ни было, прежде всего от более богатых или сильных. Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества".

Конфликт на Украине

Россия не начинала украинский конфликт, она пытается его завершить: "Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся ее закончить".

Москву не интересует присоединение новых территорий: "Украинский кризис не территориальный конфликт. Россия - самая большая и крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-либо территорий, нам еще осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт и даже не установление регионального геополитического баланса. <...> Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство".

Против блоков и гегемонов

В начале XXI века все надеялись, что государства и народы извлекли уроки из конфронтации предыдущего столетия, "осознали ее пагубность", но оказалось, что это не так: "США и их сателлиты твердо взяли курс на гегемонию - военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную".

Россия после распада Советского Союза со "всей энергией и доброй воли" включилась в строительство нового мира, но некоторые восприняли это "как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в холодной войне". В результате Москве пришлось отвечать на постоянное, нарастающее давление.

Москва выступает против блокового подхода, который является "ограничением прав и свобод на собственное развитие", и против так называемого мира, основанного на правилах: "Это просто дурь какая-то, чушь".

"Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию принудить остальных жить так, как это угодно гегемону. В такой схеме само понятие гегемона просто отрицается, выбрасывается на помойку".

Синергия цивилизаций