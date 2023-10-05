Путин: если Япония предложит диалог, Россия примет предложение

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Россия готова принять предложение о диалоге, если Япония проявит инициативу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Не мы же ввели санкции против Японии, не мы захлопнули это окно, в данном случае в Азию. Это же сделала Япония. Мы-то ничего и не делали. Если вы считаете, что настало время, чтобы какой-то диалог имел место быть, и полагаете, что возможно, чтобы японская сторона как-то проявила инициативу, - это всегда неплохо, когда есть какой-то диалог. Вы меня спросили, готовы ли мы на это ответить, - готовы, если будет такая инициатива со стороны той стороны, которая эти двери закрывала", - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".